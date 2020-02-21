Лига Европы

Итальянский специалист высказался о победе в матче Лиги Европы против Лудогорца.

Интер в гостях обыграл Лудогорец в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы (0:2).

Главный тренер "нерадзурри" прокомментировал победу своей команды и признался, что будет задействовать ротацию в предстоящих матчах еврокубка.

"Темп был слишком медленным в первой половине, но мы адаптировались к тому, как хотел играть Лудогорец. После перерыва мы начали менять ритм игры, быстрее передвигались с мячом, благодаря чему забили два гола, а также создали уйму других моментов".

"Наш путь в Лиге Европы будет посвящен ротации. Все, кому не хватает игрового времени, получат свой шанс в этом турнире".

"Давайте не будем забывать, что это соревнование, которое может разрушить нас как на ментальном, так и на физическом уровне. Нельзя одной команде сразу играть в четверг и воскресенье", — заявил Конте после матча.

Ответный матч Интер – Лудогорец состоится 27 февраля в Милане, где и определится победитель данного противостояния.

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