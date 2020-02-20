Лига Европы

Футболисты миланского клуба добыли минимальную победу в Болгарии.

Завершился первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором Лудогорец принимал на своем поле Интер.

Подопечные Антонио Конте имели тотальное преимущество над соперником в плане созданных моментов, однако вплоть до 71-й минуты на табло красовались нули, пока Кристиан Эриксен не забил свой дебютный гол в футболке "нерадзурри".

Уже в компенсированное время ко второму тайму Ромелу Лукаку успешно реализовал пенальти, закрепив преимущество Интера (0:2).

Лудогорец – Интер 0:2

Гол: Эриксен, 71, Лукаку, 90+4



Лудогорец: Илиев — Недялков, Сисиньо, Терзиев, Григоре — Марселиньо, Каули (Битон, 90), Вандерсон, Дяков (Баджи, 67), Абель – Шверчок (Чибота, 76).



Интер: Паделли – Бираги (Янг, 81), Д`Амброзио, Раноккия, Годин — Санчес, Эриксен, Валеро, Мозес (Барелла, 72), Весино – Мартинес (Лукаку, 64).



Предупреждения: Григоре, Вандерсон, Чибота, Абель — Мартинес.