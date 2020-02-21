Спаситель Рейнджерса Хаджи и еще три футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Вашему вниманию список претендентов от УЕФА на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы.
uefa.com
21 февраля 2020, 12:00
Состоялись первые поединки 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых УЕФА определил четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
В список вошли:
- Янис Хаджи (Рейнджерс), который сделал дубль в ворота Браги (3:2) и помог команде Стивена Джеррарда совершить камбек, вырвав победу в родных стенах;
- Диогу Жота (Вулверхэмптон), который оформил хет-трик в ворота Эспаньола (4:0);
- Дайчи Камада (Айнтрахт Франкфурт), оформивший хет-трик в ворота РБ Зальцбург (4:1);
- Лусиано Вьетто (Спортинг Лиссабон), отметившийся голом в матче против Истанбул Башакшехира (4:1).
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.
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