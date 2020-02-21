Коваленко — в символической сборной недели Лиги Европы по версии Infogol

Хавбек расположился в одной линии с Лусиано Вьетто и Кристианом Эриксеном.
Виктор Коваленко, фото: ФК Шахтер
21 февраля 2020, 19:19
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии портала InfoGol.
В матче против Бенфики Коваленко отыграл весь матч, отметившись голом. Помимо украинца, в символическую сборную также попали игроки Вулверхэмптона, Интера, Спортинга, Айнтрахта (по 2), Арсенала и Базеля (по 1).
Напомним, по версии читателей Football.ua, Коваленко был признан лучшим игроком матча Шахтер — Бенфика.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.