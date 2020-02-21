Коваленко — в символической сборной недели Лиги Европы по версии Infogol

Лига Европы

Хавбек расположился в одной линии с Лусиано Вьетто и Кристианом Эриксеном.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии портала InfoGol.

В матче против Бенфики Коваленко отыграл весь матч, отметившись голом. Помимо украинца, в символическую сборную также попали игроки Вулверхэмптона, Интера, Спортинга, Айнтрахта (по 2), Арсенала и Базеля (по 1).

Напомним, по версии читателей Football.ua, Коваленко был признан лучшим игроком матча Шахтер — Бенфика.