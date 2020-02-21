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Хавбек заслужил на положительные отзывы по итогам поединка.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на своем поле сумел обыграть Бенфику (2:1).

По итогам поединка, читатели Football.ua определили, кто по их мнению стал лучшим футболистом в составе дончан в игре против португальской команды.

С довольно существенным перевесом победу одержал полузащитник Виктор Коваленко, набрав 683 голоса, что составило 29,8% от общего количества голосов. Напомним, хавбек вышел на поле с первых минут и отличился победным забитым голом.

Ранее сам Коваленко высказал свое мнение о матче против Бенфики, прокомментировав спорные эпизоды.