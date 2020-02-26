Лига Европы

Менеджер "горняков" — о повторном матче против португальцев.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал свой комментарий накануне ответного поединка 1/16 Лиги Европы против Бенфики, а также рассказал о роли лидеров коллектива — Тайсона и Марлоса.

"Шахтер всегда ценился и будет цениться своими коллективными действиями. Я не могу выделять индивидуально никаких игроков и утверждать, что они приносят какую-то разницу в команду. Да, есть футболисты, которые более важны, чем другие, но мы сильны, как коллектив. Динамика игры создается только на коллективных действиях. Не думаю, что один из лидеров мог бы построить свою игру без остальных партнеров в поле".

"Не представляю тренера, который бы говорил своим игрокам перед матчем, что нужно сыграть на ничью. Как тренер Шахтера, я всегда настраиваю команду только на победу".

Также португальский специалист дал оценку первой игре дончан против лиссабонцев в Харькове.

"Первая игра была очень сложная, но в начале встречи был полный баланс, любой из коллективов может пройти дальше. Это команды уровня Лиги чемпионов. К сожалению, нам не получилось продолжить играть в этом турнире, и мы перешли в Лигу Европы. Для нас самое главное — это провести столь же хорошую игру, какую мы показали в Харькове. Завтра встретятся европейские гранды. Во втором матче ожидаем хорошей борьбы, и надеемся, что удача повернется в нашу сторону", — сказал Каштру на пресс-конференции.

Ранее свое мнение об ответной встрече против португальского гранда высказал защитник "горняков" Исмаили.