Лига Европы

Защитник Шахтера высказался о предстоящем матче Лиги Европы против Бенфики.

Донецкий Шахтер отправился в Португалию, где в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сыграет против Бенфики.

Несмотря на то, что первая встреча завершилась победой "горняков" со счетом 2:1, Исмаили надеется на аналогичный результат и втором поединке.

"Очень счастлив вернуться в Португалию, провел тут 3,5 года, я здесь чувствую себя великолепно, но буду чувствовать себя еще лучше, если Шахтер завтра победит, и мы уедем отсюда счастливыми".

"Сейчас мы сконцентрированы на все 100% на Бенфике и намерены пройти дальше. Сейчас думаем только об этом".

"Мы привыкли к игре на классных стадионах и привыкли к игре под давлением. Завтра будет очередной сложный поединок", — заявил Исмаили на пресс-конференции.

Отметим, матч Бенфика – Шахтер состоится на Эштадиу да Луш в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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