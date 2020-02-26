Лига Европы

Из-за коронавируса на Джузеппе Меацца пустят только операторов официальных трансляторов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем пройдет не только без зрителей, но и без прессы — сообщает Football Italia.

По договоренности между УЕФА и представителями обоих клубов, на стадион в Милане пустят только операторов официальных трансляторов матча. При этом отменены предматчевая и послематчевая пресс-конференции.

Матч Интер — Лудогорец состоится в четверг, 27 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. Первый матч выиграл Интер.

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