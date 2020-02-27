Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы между португальской Бенфикой и донецким Шахтером.

В столице Португалии Шахтер узнает свою судьбу на оставшийся отрезок сезона. На кон поставлено все. Вот и стартовый состав от Луиша Каштру выглядит бескомпромиссным и предельно атакующим. "Горнякам" предстоит взламывать центр поля соперников, который в этой встрече получит весомую подпитку в лице Юлиана Вайгля, так что Алану Патрику на вершине треугольника в центре поля придется взламывать крепкую оборону оппонентов.

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци, Соуза.

Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо.



Матч Бенфика — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.