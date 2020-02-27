Лига Европы

Рубен Диаш исправился, отправив мяч в ворота "горняков".

Бенфика снова повела в счете в матче с Шахтером: после подачи углового в исполнении Пицци Рубен Диаш выиграл верховую борьбу у Николая Матвиенко и отправил мяч в ворота Андрея Пятова.

Счет в матче стал 2:1 в пользу Бенфики – зеркально поединку в Харькове, где 2:1 выиграл Шахтер. Первый гол в поединке забил Пицци, а затем Рубен Диаш поразил свои ворота.

Если основное время закончится с таким счетом, команды будет ожидать экстра-тайм. Стоит отметить, что матч находится под контролем португальской команды.

Следить за всеми событиями поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.