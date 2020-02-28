Полузащитник Шахтера Алан Патрик — о матче против Бенфики.
Алан Патрик, ФК Шахтер
28 февраля 2020, 00:25
Шахтер и Бенфика выдали результативный матч, в ходе которого в следующий раунд вышли именно "горняки".
"Два матча – два гола. Герой противостояния? Я очень счастлив, что сумел помочь. Счастлив, что забивал голы, самое главное, что мы прошли дальше. Мы прекрасно знали, что будет тяжело. Поздравляю команду с отличной игрой.
"Да, у нас был сложный первый тайм, были сложности при розыгрыше от ворот, теряли мяч часто. Во втором тайме все было по-другому, мы показали свой темп, голы приходили, мы забивали, провели отличную игру и добились своей цели".
"Нам нужно было проводить быстрые атаки, и позиционные атаки на их поле. Команде также удавалось создавать голевые моменты, некоторые из них реализовывать", — сказал Алан Патрик в эфире канала Футбол 1.
Ранее сообщалось, что Шахтер пропустил в 25-м матче еврокубков подряд.
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