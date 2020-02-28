Лига Европы

Полузащитник Шахтера Алан Патрик — о матче против Бенфики.

Шахтер и Бенфика выдали результативный матч, в ходе которого в следующий раунд вышли именно "горняки".

"Два матча – два гола. Герой противостояния? Я очень счастлив, что сумел помочь. Счастлив, что забивал голы, самое главное, что мы прошли дальше. Мы прекрасно знали, что будет тяжело. Поздравляю команду с отличной игрой.



"Да, у нас был сложный первый тайм, были сложности при розыгрыше от ворот, теряли мяч часто. Во втором тайме все было по-другому, мы показали свой темп, голы приходили, мы забивали, провели отличную игру и добились своей цели".

"Нам нужно было проводить быстрые атаки, и позиционные атаки на их поле. Команде также удавалось создавать голевые моменты, некоторые из них реализовывать", — сказал Алан Патрик в эфире канала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Шахтер пропустил в 25-м матче еврокубков подряд.

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