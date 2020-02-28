Представляем вашему вниманию видеообзор игры Лиги Европы.
Фред, Getty Images
28 февраля 2020, 01:13
Манчестер Юнайтед в домашнем матче разгромил Брюгге, игравший вдесятером с 22-й минуте из-за удаления Симона Дели за игру рукой – 5:0. "Красные дьяволы" узнают своего соперника по 1/8 финала уже сегодня, 28 февраля в 14:00.
Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0 (первый матч — 1:1)
Голы: Фернандеш, 27 (с пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Мактоминей (Гринвуд, 72), Фред — Х. Мата, Фернандеш (Линагард, 65), Джеймс (Чонг, 46) — Игало
Брюгге: Миньоле — К. Мата (Митрович, 62), Мехеле, Дели, Рикка — Коссуну, Ванакен, Ритс (Де Кетеларе, 79) — Тау (Диатта, 61), Окереке, Де Кейпер
Удаление: Дели, 22 (игра рукой)