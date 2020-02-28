Лига Европы

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка ЛЕ, в котором Арсенал сенсационно вылетел из турнира.

Арсенал создал себе неплохой задел перед ответным матчем, победив 1:0 в Греции на выезде. Однако на Эмирейтс Стэдиум "канониры" проиграли 0:1 в основное время.

В экстра-тайме Пьер-Эмерик Обамеянг на 113-й минуте вывел Арсенал вперед, но на 119-й Эль-Араби вырвал путевку в 1/8 финала для Олимпиакоса — 2:1, и дальше по правилу выездного гола идут греки.

Арсенал – Олимпиакос 1:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Обамеянг, 113 — Сиссе, 53, Эль-Араби, 120.

Арсенал: Лено – Бельерин (Уиллок, 84), Мустафи (Папастатопулос, 103), Давид Луис, Сака – Себальос (Торрейра, 72), Джака – Озил – Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг

Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас (Ловера, 114) – Бухалакис, Камара, Гильерме (Эль-Араби, 120) – Ранджелович (Масурас, 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гаспар, 86)

Предупреждения: … — Ба, Камара.

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