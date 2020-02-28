Лига Европы

Менеджер Юнайтед — о матче против Брюгге.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер дал свою оценку поединку Лиги Европы, в котором его команда разгромила Брюгге (5:0).

"Мы не пропустили голы, и это очень важно. Мы сыграли именно так, как хотели. Игроки улыбаются, они играют с уверенностью, и это то, чего мы хотим. Новые футболисты внесли свой вклад".

"Футбол, в который мы играли, иногда доставлял мне наибольшее удовольствие. Мы демонстрировали отличный ритм и настойчивость в матче, и у нас также были отличные голы", — сказал Солскьяер BT Sport.

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