Лаже: Есть вещи, от которых мы не можем уйти — это смерть, налоги и уволенный тренер

Лига Европы

Наставник "орлов" намекнул о возможном уходе из клуба.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов после матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера (3:3).

"Теперь у нас будет больше времени между играми, больше концентрации, больше времени для улучшения той или иной ситуации.

Один из журналистов задал вопрос о возможной отставки Лаже с должности главного тренера "орлов", на что специалист ответил:

"Есть вещи, от которых мы не можем уйти: смерть, налоги и уволенный тренер. После фантастического месяца это может быть неизбежным", — цитирует наставника Mais Futebol.

Вашему вниманию видеообзор матча Бенфика — Шахтер.