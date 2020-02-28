Лаже: Есть вещи, от которых мы не можем уйти — это смерть, налоги и уволенный тренер

Наставник "орлов" намекнул о возможном уходе из клуба.
Бруну Лаже, photo SL Benfica
28 февраля 2020, 09:36
Главный тренер Бенфики Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов после матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера (3:3).
"Теперь у нас будет больше времени между играми, больше концентрации, больше времени для улучшения той или иной ситуации.
Один из журналистов задал вопрос о возможной отставки Лаже с должности главного тренера "орлов", на что специалист ответил:
"Есть вещи, от которых мы не можем уйти: смерть, налоги и уволенный тренер. После фантастического месяца это может быть неизбежным", — цитирует наставника Mais Futebol.
Вашему вниманию видеообзор матча Бенфика — Шахтер.
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