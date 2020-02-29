Лига Европы

Стартовала продажа билетов на матч плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы свела донецкий Шахтер с Вольфсбургом.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, стартовала продажа билетов на домашний поединок "горняков", который состоится в Харькове 19 марта в 19:55 по киевскому времени.

Билеты можно приобрести следующим образом:

- в кассах ОСК Металлист (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

- в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

Цена — от 50 до 250 гривен. VIP-категории — от 500 до 3500 гривен.

Напомним, в пятницу состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой 16 команд узнали своих соперников.

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