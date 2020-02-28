Лига Европы

Первый матч состоится 12-го марта, а ответный — неделю спустя, 19-го.

Соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы станет немецкий Вольфсбург.

На предыдущей стадии "волки" обыграли Мальме (2:1, 3:0). Шахтер, напомним, выбил из турнира Бенфику. После 2:1 в Харькове "горняки" сыграли 3:3 в Лиссабоне.

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Первый матч состоится 12-го марта в Германии, а 19-го марта команды сойдутся в Харькове.

В Бундеслиге Вольфсбург идет на седьмом месте после 23 туров. До встречи с Шахтером команда сыграет против Униона (1 марта) и РБ Лейпциг (7 марта), а между матчами с "горняками" встретится с Аугсбургом (15 марта).

Среди остальных пар 1/8 финала Лиги Европы можно отметить, что Севилья сыграет с Ромой.

Финальный поединок Лиги Европы сезона-2019/20 состоится в польском Гданске 27 мая.