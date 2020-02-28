Лига Европы

Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперником получили 14 клубов.

Из-за непогоды ответная встреча РБ Зальцбург и франкфуртского Айнтрахта (первый матч — 1:4) была перенесена на сегодня (начало в 19:00). Победитель пары сыграет со швейцарским Базелем.

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Донецкий Шахтер по сумме двух матчей прошел лиссабонскую Бенфику и на предстоящей стадии встретится с Вольфсбургом, который играл на групповой стадии с Александрией.

1/8 финала Лиги Европы

Истанбул Башакшехир (TUR) — Копенгаген (DEN)

Олимпиакос (GRE) — Вулверхэмптон (ENG)

Рейнджерс (SCO) — Байер Леверкузен (GER)

Вольфсбург (GER) — Шахтер (UKR)

Интер (ITA) — Хетафе (ESP)

Севилья (ESP) — Рома (ITA)

Айтрахт Ф (GER)/РБ Зальцбург (AUT) — Базель (SUI)

ЛАСК Линц (AUT) — Манчестер Юнайтед (ENG)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта. Финал турнира состоится в польском Гданске 27 мая.

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