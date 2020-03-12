Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка 1/8 финала Лиги Европы.

На Фольксваген-Арене "волки" примут "горняков" в первом матче 1/8 Лиги Европы.

Не без проблем, но Шахтер сумел пройти Бенфику на пути к следующему раунду евротурнира. Как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому можно не сомневаться, что коллектив Луиша Каштру отдаст все силы, чтобы выйти в четвертьфинал турнира. Ведь этому все способствует: в Кубке Украины Шахтер уже не участвует, а в украинской Премьер-лиге, откровенно говоря, все давным-давно понятно: "горняки" без проблем оформят чемпионский титул.

Вольфсбург борется во внутреннем чемпионате за попадание в еврокубки, однако Лига чемпионов для "волков" фактически недоступна: слишком большая конкуренция, а четвертую строчку должны разыграть другие команды.

Отметим, что главный тренер Вольфсбурга Оливер Гаснер посетил матч Колос – Шахтер.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.



Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

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