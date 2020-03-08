Лига Европы

Оливер Гласнер решил лично изучить будущего соперника по Лиге Европы.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос принимает Шахтер на Оболонь-Арене.

Интересно, что главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер, команда которого сыграет с "горняками" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, прилетел в Киев, чтобы лично изучить игру будущего соперника.

Стоит отметить, что на момент 81-й минуты команда Луиша Каштру обыгрывает соперника со счетом 3:4. Следить за событиями матча Колос — Шахтер вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.

Напомним, первый поединок Вольфсбурга и Шахтера состоится 12 марта в Германии. Ответная встреча команд в Харькове пройдет 19 марта.