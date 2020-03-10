Лига Европы

Оба игрока готовятся к матчу против Вольфсбурга.

Полузащитники донецкого Шахтера Алан Патрик и Марлос вернулись к тренировкам в общей группе. Об этом информирует пресс-служба "горняков".

Патрик и Марлос имели некоторые проблемы со здоровьем из-за чего не смогли помочь команде в поединках УПЛ против Днепра-1 (4:1) и Колоса (4:3).

В свою очередь, Манор Соломон частично работает с общей группой на тренировках, частично по индивидуальной программе. Александр Пихаленок продолжает восстановление под руководством физиотерапевтов.

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени в Германии без зрителей. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.

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