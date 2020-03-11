football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Лига Европы

    11 марта 2020, 20:30

    Гласнер: У Шахтера игроки, которые годами играют на высшем уровне

    Наставник "волков" лестно отозвался о будущем сопернике.

    Оливер Гласнер, Getty Images
    Оливер Гласнер, Getty Images 11 марта 2020, 20:30

    Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

    "Наша цель — пройти в следующий раунд. Конечно неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение. Шахтер — очень хорошая команда, которая обладает невероятной атакой. У них есть игроки, которые годами играют на высшем уровне. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что Шахтер будет играть компактно", — цитирует наставника Sport Buzzer.

    "У них большой опыт, что они доказали в выездном матче с Бенфикой, когда Шахтер смог переломить ход неудачно складывающегося матча. Завтра нам предстоит выполнить действительно сложную задачу. Впрочем, сейчас мы находимся в хорошей форме и показываем отличную игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. Мы хотим сделать хороший задел дома перед поездкой в Украину".

    Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени в Германии без зрителейНа Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.

    Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

    Люди

    Себастьян Гласнер

    Команды

    Вольфсбург Шахтер

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Вольфсбург, GEtty Images

    Кирилл Круторогов

    11 марта 2020Анализ Вольфсбурга: типичный, но непростой середняк
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    10 марта 2020Серия А остановлена на месяц. Как можно доиграть этот сезон?
    Рафаэль Бенитес, Getty Images

    Китай

    09 марта 2020Рафаэль Бенитес: Мне не обязательно выигрывать трофеи в Китае
    Кике Сетьен, фото getty images

    Испания

    09 марта 2020Первые шаги и проблемы Кике Сетьена в Барселоне

    Вадим Адаменко

    07 марта 2020Дебютный вызов Харатина, возвращение Кравца и Макаренко — разбираем кадровый потенциал сборной Украины
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    06 марта 2020Серия А и коронавирус: что происходит и доиграют ли чемпионат
    Жребию - лайк, фото УАФ

    Евгений Музыка

    04 марта 2020Украине выпал практически идеальный жребий. Подкачала лишь первая корзина
    Микель Артета, Getty Images

    Англия

    03 марта 2020Затянувшийся кризис и финансовые проблемы: как Микель Артета пытается возродить Арсенал
    Дитмар Хопп и Бавария, Getty Images

    Евгений Музыка

    01 марта 2020"Дитмар Хопп — сукин сын": почему немецкие болельщики ненавидят президента Хоффенхайма
    Тамаш Кадар, Getty Images

    Китай

    29 февраля 2020Тамаш Кадар: Это неправда, что я пошел на конфликт с Михайличенко ради трансфера
    Килиан Мбаппе, Getty Images

    The Players Tribune

    29 февраля 2020Килиан Мбаппе. История мальчика из неблагополучного пригорода
    Стивен Колкер с болельщиками Ливерпуля, Getty Images

    Трансферы

    24 февраля 2020ТОП-10 самых странных трансферов в новейшей истории британского футбола
    Виллиан, Getty Images

    The Players' Tribune

    23 февраля 2020Виллиан: Нужно убивать полтора льва каждый день, потому что все убивают по одному
    Творец успеха Хосе Бордалас, Getty Images

    Испания

    23 февраля 2020Феномен Хетафе: поразительный взлет третьей команды Ла Лиги
    Лионель Месси, Mundo Deportivo

    Интервью

    22 февраля 2020Лионель Месси: Барселона недостаточно хороша для победы в Лиге чемпионов
    Фото Football.ua

    Чемпионат Украины

    21 февраля 2020Чемпионат 11 команд — сборная УПЛ первой части сезона
    Алексей Михайличенко, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    21 февраля 2020Что ждет Динамо в весенней части сезона — итоги сборов в Турции
    Бела Гуттман, который "проклял" Бенфику, getty images

    Бенфика

    20 февраля 2020Гуттман, Эйсебио, "Святой Дух" и многое другое — великая история Бенфики
    ЗИНЕДИН ЗИДАН, ФОТО GETTY IMAGES

    Испания

    20 февраля 2020Неизведанная сторона Зидана: скаут и переговорщик
    Андрей Шевченко, acmilan.com

    Сергей Шевченко

    19 февраля 2020Андрей Шевченко и Милан. Альянс, который выглядит неизбежным
    У Шахтера есть шанс пройти Бенфику/Getty Images

    Кирилл Круторогов

    18 февраля 2020Анализ Бенфики: не идеальная, но не слабая
    ДИН ХЕНДЕРСОН, ФОТО GETTY IMAGES

    Евро-2020

    18 февраля 2020Дин Хендерсон: Может ли голкипер Шеффилд Юнайтед стать основным в Англии на Евро?
    Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, Getty Images

    Вадим Адаменко

    17 февраля 2020Холанд против Мбаппе, последний шанс для Ман Сити: главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов
    Фрэнк Лампард, Getty Images

    Челси

    17 февраля 2020Фрэнк Лампард: Сердце говорило, что еще рано принимать Челси, но это то, чего я хочу
    Кендзера и Русин, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    16 февраля 2020Доминирование, которое не переросло в голевые моменты — разбор заключительных матчей Динамо на сборе
    Шальке 04, 1940-й, photo: FC Schalke 04

    Володимир Войтюк

    15 февраля 2020В тіні свастики: німецький футбол під час Другої світової війни
    Олександр Щербаков (ліворуч)

    Любомир Кузьмяк

    14 февраля 2020"Якісь люди приїхали на базу Динамо, почали виміряти радіацію". Він забивав Реалу, вражав Рехагеля і став легендою в Одесі
    Верона, Getty Images

    Сергей Шевченко

    13 февраля 2020Верона. Гроза лидеров, наследие Гасперини и вторая молодость Велозу
    Андрей Шевченко, Getty Images

    Италия

    12 февраля 2020В поисках нового Шевченко: как Милан ищет идеального форварда
    Вольфсбург - чемпион Германии-2009, Getty Images

    История

    11 февраля 2020Сенсационный Вольфсбург: как сложилась судьба чемпионов Германии 2008/09

    Томас Гроннемарк, twitter.com/thomasthrowin

    Five O'Clock

    11 февраля 2020Тренер Ливерпуля по аутам: Есть команды, которые очень плохи в этом — и речь о клубах АПЛ с миллиардами фунтов

    лента новостей

    Лига Европы. Новости

     
    		 Rambler's Top100