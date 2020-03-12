Лига Европы

Манкунианцы решили вопрос выхода в 1/4 финала Лиги Европы еще в первом матче, забив ЛАСКу пять безответных мячей (5:0).

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК принимал Манчестер Юнайтед. Гости недосчитались нескольких игроков основного состава, однако и имеющиеся игроки должны были побеждать такого соперника. Сразу же после стартового свистка подопечные Уле-Гуннара Сульшера завладели игровым и территориальным преимуществом, оккупировав чужую половину поля. Но там гостям не удавалось вскрыть оборону соперника. Они не стеснялись пробивать по воротам с разных дистанций, но их удары не несли реальной угрозы для Шлагера. Со временем манкунианцы стали подбираться ближе к владениям Шлагера и имели реальную возможность забить. Мата пробил из выгодной позиции, после чего мяч отрикошетил от защитника и ушел на угловой.

Немного позднее отличиться мог Джеймс, который нанес удар по воротам из пределов штрафной, но Шлагер не позволил ему забить, потащив мяч. Через минуту открыть счет мог Мактоминей, но удару Скотта головой немного не хватило точности. А на 28-й минуте МЮ таки добился своего. Игало забил потрясающий гол, сперва пожонглировав мячом, а затем отправив его под перекладину – 0:1. Через несколько минут подопечные Валерьена Исмаэля могли восстановить паритет, заработав опасный штрафной, но Михорлю не удалось перебросить мяч через стенку.

Со временем "черно-белые" полностью забрали мяч себе и стали оказывать давление на чужую штрафную. Фризер мог даже забить, воспользовавшись отскоком мяча в штрафной площади и пробив по воротам, но Ромеро среагировал на этот удар и спас свою команду. Также хозяева заработали несколько перспективных штрафных, однако неудачно их разыграли, не доведя дело до удара по воротам. В концовке первого тайма гости успокоили игру и спокойно удержали преимущество в счете до ухода на перерыв.

После возобновления игры подопечные Исмаэля активно пошли вперед, намереваясь забить быстрый гол. Они заработали опасный штрафной, но Михорлю снова не удалось перебросить мяч через стенку. Выдержав стартовый натиск со стороны соперника, гости перебрались на чужую половину поля. Сперва впереди ничего не получалось, но затем они удвоили преимущество в счете. На 58-й минуте Джеймс получил пас от Игало, сместился в центр и отправил мяч в ближний угол — 0:2.

Через несколько минут Игало был очень близок к тому, чтобы оформить дубль — Одион пробил мимо Шлагера, но на помощь вратарю пришла штанга, принявшая мяч на себя. Через некоторое время "черно-белые" перехватили инициативу, проведя еще несколько содержательных атак, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. В какой-то момент игроки ЛАСКа отчаялись, полностью отдав мяч сопернику. Манкунианцы атаковали в свое удовольствие, и с этим же удовольствием забили прекрасный третий гол. Фред вывел Мату на свидание со Шлагером, а Хуан качнул вратаря и отправил мяч в сетку — 0:3.

В оставшееся до окончания матча время подопечные Сульшера продолжали атаковать, рассчитывая довести счет до совсем неприличного. Сначала им это не удавалось, но затем они забили сразу дважды. Уже в компенсированное время Гринвуд ворвался в штрафную и легко переиграл Шлагера — 0:4. А еще через две минуты Перейра поставил жирную точку, послав мяч в ворота дальним ударом — 0:5. Как итог, первый поединок стал для Манчестер Юнайтед легкой прогулкой. Манкунианцы одержали крупную победу, заранее решив вопрос о выходе в следующий раунд.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и ЛАСКом должен состояться 19 марта. Начало встречи запланировано в 22:00 по киевскому времени.

ЛАСК — Манчестер Юнайтед 0:5

Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3

ЛАСК: Шлагер — Рамсебнер, Траунер, Ранфтль — Райтер, Холланд (Хаудум, 76), Михорль, Реннер — Тетте (Рагуц, 61), Клаусс, Фризер (Балич, 71)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш (Перейра, 78), Джеймс (Чонг, 71) — Игало (Гринвуд, 85)

Предупреждения: Траунер, Клаусс, Рамсебнер, Райтер — Шоу