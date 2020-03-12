Лига Европы

Украинский хавбек мог удвоить преимущество Шахтера в счете.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер играет в гостях у Вольфсбурга.

Уже на 17-й минуте встречи Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед, однако спустя пять минут подопечные Луиша Каштру могли удваивать преимущество в счете.

Полузащитник немецкого клуба Максимилиан Арнольд сыграл рукой в своей штрафной, после чего арбитр встречи назначил пенальти.

К точке подошел Виктор Коваленко, однако реализовать одиннадцатиметровый у него не получилось. Удар украинского полузащитника оказался слишком простым для голкипера Вольфсбурга.

Напомним, что следить за событиями матча Вольфсбург — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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