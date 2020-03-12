Лига Европы

Форвард Вольфсбурга вслед за Коваленко не забил одиннадцатиметровый.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер играет в гостях у Вольфсбурга.

Нападающий немецкого клуба Воут Вегхорст в заключительные минуты первого тайма имел хорошую возможность отличиться в этом матче.

Арбитр зафиксировал игру рукой Николая Матвиенко в штрафной и назначил пенальти, однако нидерландский форвард поскользнулся в самый ответственный момент и не смог сравнять счет.

Стоит отметить, что Шахтер также мог удваивать преимущество в счете благодаря пенальти, но удар Виктора Коваленко оказался слишком простым для голкипера "волков".

Напомним, что следить за событиями матча Вольфсбург — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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