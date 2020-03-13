Лига Европы

Полузащитник Шахтера прокомментировал победу в матче Лиги Европы против Вольфсбурга.

Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1. Гол Маркоса Антонио стал не только победным для "горняков", но и первым для бразильского полузащитника в профессиональной карьере головой.

"Это мой первый гол головой на профессиональном уровне. Очень счастлив и благодарю Бога за то, что я смог забить, и мы одержали победу. Алан Патрик действительно нанес точный удар со штрафного, а я успешно сыграл на добивании".

"Мы прекрасно знали, что нам предстоит очень сложная игра. Наша команда очень сильна, мы смогли показать сегодня свой футбол, благодаря чему нам удалось добиться победы".

"Мы приехали в Германию, чтобы победить. Сегодня нам это удалось. Нам еще предстоит ответная встреча в Харькове, поэтому нужно сохранять настрой, чтобы пройти дальше", — поделился эмоциями бразилец.

Также Маркос Антонио высказался об эпидемии коронавируса, которая в последние несколько дней нанесла серьезный удар по мировому футбол и спорту в целом.

"Это не совсем приятно, когда видишь, что происходит в Европе и мире. Но во время матчей нужно концентрироваться только на игре и больше ничего", — заявил Маркос Антонио в эфире ТК Футбол.

Напомним, ранее о поединке с Вольфсбургом высказался защитник Шахтера Додо.

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