Лига Европы

Защитник Шахтера прокомментировал победу в матче Лиги Европы против Вольфсбурга.

Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1. Защитник "горняков" Додо поделился эмоциями после матча и рассказал, как изменилась игра соперника во втором тайме.

"Мы начали очень сконцентрировано, и нам удалось выполнить указания тренера. Удалось завершить первый матч победой. Теперь нужно вернуться в Киев такими же сконцентрированными и готовиться к следующим матчам.

"Пенальти в наши ворота? Мяч попал в руку Коле Матвиенко, это был отскок. Чистая случайность. Аналогичный момент произошел и с Вольфсбургом. Оба одиннадцатиметровых назначены справедливо".



"Игра соперника изменилась после перерыва. Они начали больше прессинговать, играть более жестко, но мы оставались сконцентрированными. Смогли остаться с холодной головой и показали наш атакующий футбол. В конечном итоге мы забили гол и смогли удержать положительный результат до финального свистка, что было очень важно", — заявил Додо в послематчевом интервью ТК Футбол.

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