Лига Европы

Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд — о матче против Шахтера.

Максимилиан Арнольд прокомментировал поражение "горнякам" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Атмосфера была забавной. Этот матч не зря называют призрачным. Мы все ждем, что болельщики вернутся на трибуны. Они важная часть, они дают страсть и эмоции".

"Нужно констатировать, что мы не добились желаемого результата, независимо от того, какой была обстановка", — приводит слова Арнольда Sportbuzzer.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург – Шахтер.