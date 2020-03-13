Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд — о матче против Шахтера.
Максимилиан Арнольд, Getty Images
13 марта 2020, 18:24
Максимилиан Арнольд прокомментировал поражение "горнякам" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
"Атмосфера была забавной. Этот матч не зря называют призрачным. Мы все ждем, что болельщики вернутся на трибуны. Они важная часть, они дают страсть и эмоции".
"Нужно констатировать, что мы не добились желаемого результата, независимо от того, какой была обстановка", — приводит слова Арнольда Sportbuzzer.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург – Шахтер.