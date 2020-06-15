Лига Европы

УЕФА определил регламент завершения сезона-2019/20 в Лиге Европы.

Лигу Европы доиграют с 10 по 21 августа в Германии, где сильнейшего в мини-турнире определят восемь четвертьфиналистов — утверждает Sky Sport Italia.

Что касается ответных матчей 1/8 финала Шахтер — Вольфсбург (первый матч — 2:1), Копенгаген — Истанбул Башакшехир (0:1), Базель — Айнтрахт Ф (3:0), Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0), Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1), Байер — Рейнджерс (3:1), то они пройдут в тех городах, как и было запланировано.

То есть Шахтер примет Вольфсбург в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Пары Интер — Хетафе и Рома — Севилья, которые не смогли провести первые матчи из-за начала пандемии коронавируса, определят четвертьфиналистов по результатам одного матча на нейтральном поле в Германии.

Финальный турнир пройдет в Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Гельзенкирхене и Кельне. Кельн также примет финальный поединок.

Стоит отметить, что официально это решение будет утверждено на исполкоме УЕФА в среду, 17 июня.

Ранее тот же источник сообщил о регламенте завершения турнира Лиги чемпионов.