Лига Европы

УЕФА планирует завершить второй по значимости евротурнир в четырех городах.

Руководство УЕФА рассматривает вариант завершения Лиги Европы сезона-2019/20 в Германии — стало известно Calciomercato.it.

Предполагается, что оставшиеся матчи турнира пройдут в немецких Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

В Лиге Европы остаются не сыгранными ответные матчи 1/8 финала Шахтер — Вольфсбург (первый матч — 2:1), Копенгаген — Истанбул Башакшехир (0:1), Базель — Айнтрахт Ф (3:0), Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0), Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1), Байер — Рейнджерс (3:1), а также оба матча этой стадии между Интером и Хетафе а также Севильей и Ромой.

Сообщается, что Лигу чемпионов УЕФА склонен завершить в Лиссабоне, а президент Атлетико уверен, что трофей стоит вручить его клубу.