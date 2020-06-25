Лига Европы

Первая встреча Шахтера и Вольфсбурга в Лиге Европы завершилась победой украинского клуба (2:1).

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер признался, что пока не знает, где состоится ответный поединок против донецкого Шахтера в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы в очередной раз собрались всей командой, чтобы все обсудить: продолжительность отпуска и программу домашних тренировок, которую получают футболисты. Сейчас еще есть множество вопросов. Мы не знаем, где пройдет ответный матч с Шахтером, и когда он состоится — 5 или 6 августа".

"Мы также не знаем, когда стартует первая стадия Кубка Германии и первый тур Бундеслиги в новом сезоне. Мы составили план и окончательно представим его игрокам только после матча с Баварией", — приводит слова Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

Напомним, первая встреча Шахтера и Вольфсбурга завершилась победой "горняков" (2:1). Ранее генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин заявил, что ответный матч скорее всего состоится в Германии, хотя до пандемии коронавируса должен был пройти в Украине.