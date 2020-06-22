Украина

Шахтер полностью сосредоточится на выступлениях в Лиге Европы.

Шахтер благодаря победе над Александрией досрочно стал чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал о дальнейших планах донецкого клуба после триумфа.

"Определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, потому что мы уже чемпионы. Сейчас в основном будет задействована вся молодежь в оставшихся играх. Ну и будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы — это сегодня для нас задача номер один".

Кроме того, функционер подтвердил, что ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга скорее всего пройдет в Германии.

"На сто процентов это неизвестно, ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере".

"Неудобно ли это для Шахтера? По большому счету, если мы играем без болельщиков, — это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал завоевание 13-го чемпионства в истории донецкого клуба.