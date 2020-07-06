Лига Европы

Голкипер поведал о целях на остаток сезона.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о вероятных шансах его команды на Лигу Европы, матчи которой состоятся в августе.

"Этот Кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем. Вольфсбург? Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях", — сказал Пятов телеканалу Футбол.

Ранее вратарь дончан поведал о своих эмоциях после завоеванного десятого чемпионства в УПЛ, заявив, что оно далось трудно.

Напомним, в последнем матче украинской Премьер-лиги Шахтер сумел результативно обыграть киевское Динамо (3:2).