Вашему вниманию видеообзор поединка центрального матча тура.
Фото: ФК Динамо
04 июля 2020, 21:59
В 29-м туре Динамо на НСК Олимпийском принимало Шахтер.
Подопечные Алексея Михайличенко уступили "горнякам" и рискуют утратить вторую строчку в УПЛ, если Заря обыграет Александрию завтра.
Обзор матча:
Динамо — Шахтер 2:3
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
Динамо: Бойко — Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич — Русин (Де Пена, 46).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) — Степаненко (Бондаренко, 77) — Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) — Мораес (Фернандо, 77).
Предупреждения: Кадири — Соломон, Болбат, Степаненко
На 90+1-й минуте был удален Йосип Пиварич (Динамо) (грубая игра).