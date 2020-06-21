Украина

Вратарь "горняков" поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал завоевание с командой чемпионского титула в УПЛ.

Для украинского вратаря это чемпионство стало уже десятым, которое он завоевал с "горняками".

"На душе счастье! Мы целый год шли к этому и наконец-то стали чемпионами за пять туров до конца, что радует еще больше! Я сказал ребятам перед игрой, что нужно обязательно сегодня оформить титул. Нельзя откладывать, ведь все этого ждут от нас. Игра получилась веселая, мы немного расслабились, но потом сумели собраться. Сами себе усложнили жизнь, сами и вырвали победу. Главное – это реакция команды.

Меня радует, что в ходе поединка команда может прибавить, а ребята, которые выходят на замены, усиливают игру. Посмотрите, Коноплянка отдал, Тете забил два. Это доказывает, что у нас очень сильная команда и хорошая конкуренция.

Дался ли титул легко? Поверьте, так только кажется. Для меня это уже десятое чемпионство – и каждое дается все труднее и труднее. Пусть сейчас и не было борьбы до последнего тура, но пройти этот путь не так уж легко", – рассказал Пятов в интервью официальному сайту клуба.