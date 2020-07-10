Определились возможные оппоненты "горняков" в Лиге Европы.
Игроки Шахтера, фото getty images
10 июля 2020, 14:23
В пятницу, 10 июля, состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы, по итогам которой Шахтер узнал потенциальных соперников.
Шахтер в случае прохода Вольфсбурга в 1/4 встретится с победителем пары Базель — Айнтрахт (первый матч закончился со счетом 3:0). Если подопечные Луиша Каштру пройдут в 1/2 финала, то там их ждет кто-то из квартета: Интер, Хетафе, Байер, Рейнджерс.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Германии. Игры будут разделены между Кельном, Дуйсбургом, Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном.
Напомним, что матч 1/8 финала пройдет 5 или 6 августа. Шахтер сможет сыграть с Вольфсбургом на своем поле.
Календарь игр:
5–6 августа. 1/8 финала
10–11 августа. 1/4 финала
16–17 августа. 1/2 финала
21 августа. Финал