Лига Европы

Определились возможные оппоненты "горняков" в Лиге Европы.

В пятницу, 10 июля, состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы, по итогам которой Шахтер узнал потенциальных соперников.

Шахтер в случае прохода Вольфсбурга в 1/4 встретится с победителем пары Базель — Айнтрахт (первый матч закончился со счетом 3:0). Если подопечные Луиша Каштру пройдут в 1/2 финала, то там их ждет кто-то из квартета: Интер, Хетафе, Байер, Рейнджерс.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Германии. Игры будут разделены между Кельном, Дуйсбургом, Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном.

Напомним, что матч 1/8 финала пройдет 5 или 6 августа. Шахтер сможет сыграть с Вольфсбургом на своем поле.

Календарь игр: