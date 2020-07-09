Лига Европы

УЕФА вынес решение относительно второго поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер проведет ответный поединок против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы на своем поле. Пока что неизвестно, будет это Киев или Харьков.

Официальный сайт УЕФА объявил, что ради соблюдения принципа спортивной справедливости те команды, которые должны играть дома ответный поединок, проведут его на своем поле.

Важными критериями было то, что участники Лиги Европы, которые смогут сыграть дома, должны проводить матчи чемпионатов на своем поле, а также у соперника не должно быть ограничений с тем, чтобы добраться в ту страну, где пройдет матч.

Напомним, что жеребьевка решающих стадий Лиги Европы состоится 10 июля.