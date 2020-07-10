Стало известно, когда и где состоится ответный матч Лиги Европы.
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР, GETTY IMAGES
10 июля 2020, 18:33
Сегодня, 10 июня, стало известно, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Вольфсбургом.
Встреча пройдет 5 августа в 19:55 по киевскому времени.
Напомним, что первую встречу до карантина коллективу Луиша Каштру удалось победить (2:1).
В случае, если "горняки" выйдут в 1/4 финала, то сыграют против Базеля или Айнтрахта. Больше шансов у швейцарской команды, которая одолела немцев в первой игре (3:0).
Отметим, что сезон в чемпионате Германии завершен – все туры были сыграны.
Ранее Каштру заявил, что все мысли Шахтера должны быть сосредоточены на игру против Вольфсбурга.