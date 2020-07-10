Лига Европы

Главный тренер дончан думает только о поединке против "волков".

Луиш Каштру попросил не забегать вперед и очень сдержанно высказался о потенциальных соперниках в 1/4 финала Лиги Европы — Айнтрахте и Базеле.

"Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти Вольфсбург. Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. Базель и Айнтрахт? Это сильные команды. Несмотря на то что Базель сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о Вольфсбурге.



Формат турнира? Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время. Начиная с 1/4 поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как при двухматчевых дуэлях", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер сможет провести ответный поединок против Вольфсбурга в Украине.