Лига Европы

Голкипер Шахтера высказался об ответном матче Лиги Европы против Вольфсбурга.

Шахтеру предстоит ответная встреча с Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы, которая уже официально состоится в Киеве. Вратарь "горняков" Андрей Пятов поделился ожиданиями от данного противостояния, рассказав о недостатках соперника, на которых акцентировал внимание главный тренер Луиш Каштру.

"На определенные моменты в защите, но я не хочу раскрывать все, поскольку нам еще играть второй матч. Полагаю, Вольфсбург сделал о нас выводы, поэтому не знаю, как будет развиваться ответная встреча. Но в то время мы имели представление о своих преимуществах: мы быстрее, наши бразильские исполнители понимают, как выигрывать единоборства, – воспользовались ими, и сделали это довольно хорошо. Однако нам все еще нужно было забить один или два гола, чтобы приблизиться к тому, к чему стремились".

Донецкий клуб пропускает 26 матчей подряд в рамках еврокубков, однако Андрей Пятов не слишком обеспокоен этим фактом.

"Нет, меня это не беспокоит. Если мы выиграем Лигу Европы и пропустим в каждом матче, я буду только счастлив! Конечно, я голкипер и хочу держать ворота на замке, как и любой другой. Игра на ноль для вратаря – лучший показатель его выступлений".

"Тем не менее я также понимаю, что стандарты в Европе намного выше, чем в Украине, и сложнее оставить ворота сухими. Иногда я виноват, иногда мои товарищи по команде, но это наша коллективная проблема. Так что, дай Бог, мы наконец-то сможем не пропустить в ближайших матчах", — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, ответный матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Германии завершилась победой "горняков" с минимальным преимуществом в счете (2:1).

В случае, если донецкий Шахтер выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, то сыграет против Базеля или Айнтрахта. Значительно больше шансов у швейцарской команды, которая одолела немцев в первой игре (3:0).