Лига Европы

Защитник Шахтера высказался о результатах жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.

Чемпионат Германии уже завершен, тогда как в украинской Премьер-лиге командам осталось провести еще по два матча. Учитывая это, у Вольфсбурга, с которым Шахтер встретится в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, будет больше времени на отдых. Защитник донецкого клуба Сергей Болбат высказался о сложившейся ситуации.

"Мы очень мотивированы тем, что впереди у нас Лига Европы. Думаю, два три выходных после чемпионата у нас будет, чтобы отдохнуть. Все понимают, какая работа нам предстоит, поэтому все мотивированы, и на данном этапе об отдыхе даже и речи не идет".

Если Шахтер выйдет победителем по итогам двухматчевого противостояния с Вольфсбургом, то в 1/4 финала Лиги Европы "горнякам" предстоит матч с победителем пары Базель — Айнтрахт. В полуфинале чемпион Украины, если ему будет сопутствовать удача, встретится с кем-то из четверки Хетафе, Интер, Байер, Рейнджерс.

"О жеребьевке всегда трудно говорить, потому что мы себе соперников не выбираем. С кем свел жребий, с тем и будем играть. Первый этап — это ответный матч с Вольфсбургом, поэтому не нужно забегать наперед, а необходимо сконцентрироваться на ответной игре и добыть победу", — заявил Болбат в программе Профутбол.

Напомним, ответный матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Германии завершилась победой "горняков" с минимальным преимуществом в счете (2:1).