Лига Европы

Главный тренер "волков" Оливер Гласнер прокомментировал ничью с Лейпцигом.

Вольфсбург в рамках подготовки к ответной игре 1/8 финала плей-офф Лиги Европы сыграл 1:1 с Лейпцигом в товарищеском матче. Оба гола были забиты с пенальти – на 70-й минуте Ренато Штеффен вывел вперед "волков", а на 72-й Патрик Шик сравнял счет.

"Я очень доволен тем, как команда выглядела. Мы хорошо справились после пяти дней тренировок, и дело не только в результате", — цитирует Оливера Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

"Футболисты хорошо проявили себя, пусть даже не все было идеально. Еще важно, что все футболисты обошлись без травм. Все прошло, как мы хотели. Теперь мы намерены использовать оставшееся время, чтобы быть свежее в игре с Шахтером".

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится 5 августа. В первой игре "горняки" выиграли на выезде со счетом 2:1.