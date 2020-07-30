Лига Европы

"Волки" разошлись миром с РБ Лейпциг.

Вольфсбург решил отказаться от традиции начинать подготовку к новому сезону с поединков против слабых соперников, ведь уже совсем скоро предстоит встреча с Шахтером в Лиге Европы — сообщил официальный сайт "волков".

Соперником Вольфсбурга стал участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг, которому также в скором времени предстоит официальный матч в четвертьфинале чемпионской лиги против Атлетико.

Матч стал настоящим испытанием на выносливость для обеих команд, поскольку проходил в то время, когда температура в тени достигала 30-ти градосов. Количество замен не ограничивалось, поэтому Оливер Гласнер провел оба тайма разными составами.

Победителя выявить не удалось: на гол Ренато Штеффена на 70-й минуте "быки" ответили реализованным пенальти Патрика Шика спустя две минуты.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер — Вольфсбург состоится 5 августа в Киеве на НСК Олимпийский. В первом матче победа досталась Шахтеру (2:1).