Лига Европы

Шахтер попытается пройти "волков" и продолжить свой путь в Лиге Европы.

Вингер донецкого Шахтера Тете поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Я верю в нашу команду. Мы провели ряд отличных игр, в том числе и в Германии, выиграв в той встрече со счетом 2:1. Теперь нас ждет ответный матч в Киеве, где решится судьба противостояния. Мы очень усердно готовимся к этому матчу, и прекрасно понимаем, что будет нелегко".

"Мы хорошо подготовлены и уверены в том, что сможем дать достойный бой, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы", — заявил Тете в эфире Fox Sports.

Напомним, матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка. Первая встреча команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.