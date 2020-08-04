Лига Европы

Оливер Гласнер — о предстоящем матче против донецкого Шахтера в Лиге Европы.

Наставник немецкой команды ответил на вопросы на предматчевой пресс-конференции накануне встречи против "горняков".

"Для начала хочу выразить радость, что матч вообще состоится спустя более, чем пять месяцев после первой встречи. У Шахтера более выгодное положение, чем у нас. Нам нужно забить минимум два гола. Думаю, Шахтер будет играть на высоком уровне, как и в первом матче. Шансы на победу у нас сохраняются".

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Оливер Гласнер рассказал, сколько матчей за это время успел посмотреть с участием донецкой команды.

"В первую очередь – анализировали матч в Германии. Мы не только наблюдали, но и сами играли. Мы находимся в отличной форме, мы готовы играть. Признаю, положение Шахтера более удачное, чем у нас. Они победили в первом матче, а это значит, что клуб ничего существенно не будет менять в своей игре".

"У Шахтера отличный подбор игроков. Мы уважаем нашего соперника. Тем не менее, у нас цель – победить и выйти в следующий раунд, который пройдет в Германии".

В заключительных турах чемпионата Германии Вольфсбург показал отличную форму: клуб выиграл три из пяти выездных встреч. Оливер Гласнер рассказал, в чем секрет такой игры.

"Наш успех в уверенности. В Бундеслиге мы отыграли десять матчей на выезде и хорошо показали себя".

В последний раз Вольфсбург провел официальный матч 40 дней назад, а Шахтер – 2,5 недели назад.

"Мы думаем об этом. Было бы хорошо, если бы у нас и у соперника было бы одинаковое количество времени на подготовку. Мы с командой выработали лучший сценарий подготовки и с ним завтра будем выступать".

Главный тренер Вольфсбурга не стал сравнивать Шахтер ни с одной из команд.

"Сложно сравнивать клубы из разных чемпионатов. У Шахтера высокое качество игры, они отлично играют в нападении. Они также хорошо оборонялись во втором тайме первого матча. Наша задача – показать себя наилучшим образом", — сказал Гласнер.

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится 5 августа в 19:55 по киевскому времени.