Лига Европы

Вспоминаем поединок против "волков", который был почти полгода назад.

Сегодня, пятого августа, Шахтер наконец проведет ответный поединок в рамках 1/8 Лиги Европы, в котором постарается завершить начатое и преодолеть Вольфсбург.

Напомним, что к грядущей встрече "горняки" подходят с комфортным преимуществом, одержав победу в логове "волков" со счетом 2:1. Football.ua предлагает вспомнить, как разворачивались ключевые события в первой встрече.

С первых минут команды присматривались друг к другу, но как только Вольфсбург постарался взять инициативу в свои руки, дончане тут же остудили пыл хозяев — голом на 17-й минуте встречи отметился форвард Жуниор Мораес. Исмаили исполнил прострел с фланга, Брукс не сумел уверенно остановить мяч, и на добивании нападающий головой переиграл голкипера.

Уже через пять минут Шахтер мог удвоить преимущество. Арнольд сыграл рукой в своей штрафной, а исполнять пенальти вызвался Виктор Коваленко. Тем не менее, хавбек не сумел переиграть вратаря, сохранив интригу в поединке.

Под самый занавес первой половины удача улыбнулась уже дончанам. В этот раз игру рукой зафиксировали у Матвиенко, только вот и пенальти Вольфсбург также реализовать не смог — Вегхорст ударил значительно выше ворот.

Второй тайм "волки" начали ударно — Брукс исправил свою ошибку в первой половине, сравняв счет с углового на 48-й минуте. После того, как хозяева восстановили паритет, преимущество переходило из рук в руки, а ключевой эпизод пришелся на 73-ю минуту — Алан Патрик со штрафного проверил перекладину соперника, а на добивании первым оказался Маркос Антонио, установив окончательный результат матча.

К слову, молодой бразилец и стал игроком поединка, и не только благодаря забитому голу. Антонио удачно заменил Тараса Степаненко, который пропускал матч, отыграв на поле все 90 минут.