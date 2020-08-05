Лига Европы

Пресс-конференция тренеров и футболистов матча Шахтер — Вольфсбург начнется в 22:45 по киевскому времени.

Шахтер продолжает свой путь в Лиге Европы. Команда Луиша Каштру в Киеве разгромила Вольфсбург в заключительные минуты встречи и пробилась в четвертьфинал второго по силе клубного еврокубка (3:0).

После поединка состоится пресс-конференция тренера и футболистов "горняков", которые поделятся эмоциями после победы. Посмотреть и выслушать комментарии Луиша Каштру и других вы сможете в онлайн-трансляции, которая начнется сегодня в 22:45 по киевскому времени: