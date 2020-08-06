Лига Европы

Football.ua рассказывает об оставшихся матчах Лиги Европы.

Донецкий Шахтер и во второй раз подтвердил свое преимущество над Вольфсбургом, отправив "волкам" три безответных мяча в киевском поединке – 3:0. В первом матче "горняки" тоже выиграли (2:1), а значит, именно они вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

Пандемия коронавируса оказала влияние на весь мир, и футбол не стал исключением. Как и Лига чемпионов, Лига Европы будет доиграна в формате "финала восьми". Восемь команд, которые пройдут стадию 1/8 финала, съедутся в Германии, чтобы определить сильнейшего.

Учитывая необходимость паузы перед следующей кампанией, УЕФА сократил количество матчей: теперь все будет решаться в одном поединке, а не двухматчевой дуэли.

Смотрите также: Шахтер – Вольфсбург 3:0 Видео голов и обзор матча

Далее нас ожидают следующие матчи:

1/4 финала

10 августа

22:00 Манчестер Юнайтед – Копенгаген (Кельн)

22:00 Интер — Рейнджерс/Байер (Дюссельдорф)

11 августа

22:00 Шахтер - Айнтрахт/Базель (Гельзенкирхен)

22:00 Олимпиакос/Вулверхэмптон — Севилья/Рома (Дуйсбург)

1/2 финала

16 августа

22:00 Интер/Рейнджерс/Байер — Шахтер/Айнтрахт/Базель (Кельн)

17 августа

22:00 Олимпиакос/Вулверхэмптон/Севилья/Рома — МЮ/Копенгаген (Дюссельдорф)

Финал

21 августа

22:00 Победитель полуфинала №2 — Победитель полуфинала №1 (Кельн)