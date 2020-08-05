Лига Европы

Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 Лиги Европы между "горняками" и "волками".

Шахтер разгромил Вольфсбург в ответном матче и прошел в четвертьфинал Лиги Европы.

Примечательно, что "горняки" забили все три гола в концовке встречи — с 89 по 91 минуту поединка.

Обзор первого тайма:

Удаление Хочолавы:

Удаление Брукса:

Гол Мораеса:

Гол Соломона:

Шахтер — Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.



Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.



Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение).

На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).