Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 Лиги Европы между "горняками" и "волками".
Шахтер - Вольфсбург, фото: ФК Шахтер
05 августа 2020, 21:39
Шахтер разгромил Вольфсбург в ответном матче и прошел в четвертьфинал Лиги Европы.
Примечательно, что "горняки" забили все три гола в концовке встречи — с 89 по 91 минуту поединка.
Обзор первого тайма:
Удаление Хочолавы:
Удаление Брукса:
Гол Мораеса:
Гол Соломона:
Шахтер — Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)
Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.
Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.
Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд
На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение).
На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).