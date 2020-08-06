Бельгийский нападающий демонстрирует высокую результативность.
Ромелу Лукаку, Getty Images
06 августа 2020, 00:24
В рамках 1/8 Лиги Европы Интер играл против Хетафе.
На 33-й минуте игры забитым мячом отличился Ромелу Лукаку. Это означает, что бельгийский нападающий не уходит с поля без забитого гола в Лиге Европы уже восемь игр.
Пять голов Лукаку забил за Манчестер Юнайтед в ЛЕ, и три – за Интер. Он повторил рекорд Алана Ширера в 2005 году – тогда турнир назывался Кубок УЕФА.
В текущем сезоне в рамках Серии А Лукаку отыграл 36 матчей и забил 23 гола.