Лига Европы

Бельгийский нападающий демонстрирует высокую результативность.

В рамках 1/8 Лиги Европы Интер играл против Хетафе.

На 33-й минуте игры забитым мячом отличился Ромелу Лукаку. Это означает, что бельгийский нападающий не уходит с поля без забитого гола в Лиге Европы уже восемь игр.

Пять голов Лукаку забил за Манчестер Юнайтед в ЛЕ, и три – за Интер. Он повторил рекорд Алана Ширера в 2005 году – тогда турнир назывался Кубок УЕФА.

В текущем сезоне в рамках Серии А Лукаку отыграл 36 матчей и забил 23 гола.